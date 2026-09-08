Bucchioni sicuro: "Cisse è da Nazionale: Mancini ha bisogno dell'energia di questi giovani"

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Enzo Bucchioni è certo che Alphadjo Cisse meriti già la convocazione in Nazionale maggiore da Roberto Mancini nella prossima tornata

Inizio di stagione e di esperienza al Milan da sogno per il giovane talento Alphadjo Cisse. Il classe 2006, che ha brillato l'anno scorso nella prima metà di campionato in Serie B e per questo è stato acquistato dal club rossonero, si è guadagnato la fiducia del mister rossonero Ruben Amorim e lo sta ripagando alla grande. Esordio con gol a Torino contro il Toro per sbloccare il campionato del Milan, titolarità a San Siro contro il Venezia con buona personalità e ingresso con grande testa all'Allianz Stadium contro la Juventus, punita dopo pochi minuti con un gran gol. Due reti in tre partite e grande entusiasmo.

MILAN, CISSE È DA NAZIONALE

Di Alphadjo Cisse ne ha parlato anche il giornalista Enzo Bucchioni, all'interno del suo Editoriale pubblicato per Tuttomercatoweb.com. Questo il pensiero di Bucchioni su Cisse: "Il Milan è andato in vantaggio con Cisse appena entrato, che s'è inventato un gol che racconta tanto di questo ragazzino dal talento e dal coraggio, con la sfrontatezza dei vent'anni. È da nazionale, Mancini ha bisogno dell'energia di questi giovani proposti dal campionato. Due gol in due trasferte a Torino, tanta roba".