Bucchioni: "Tempo necessario per Spalletti e Amorim ma ovviamente non infinito"

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Il giudizio di Enzo Bucchioni, giornalista, sulla sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan terminata 1-1 domenica sera

Non un grande spettacolo quello offerto domenica sera da Juventus e Milan nel weekend che ha chiuso la domenica della terza giornata di campionato. Risultato finale 1-1, senza grandi emozioni soprattutto lato rossonero: il Diavolo ha segnato nell'unica occasione della sua gara, un aspetto negativo e positivo allo stesso tempo. Nell'Editoriale consueto del lunedì su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Enzo Bucchioni ha espresso il suo punto di vista in merito alla gara dell'Allianz Stadium.

Il commento di Enzo Bucchioni su Juventus-Milan: "Juve e Milan dovranno lavorare molto prima di raggiungere gli automatismi e la conseguente fluidità, ma stanno costruendo due progetti tattici interessanti. la strada è giusta per provare a tornare competitivi, i tifosi non sono felicissimi, ma il tempo è necessario sia per Spalletti che per Amorim. Ovviamente non infinito perché se l'obiettivo scudetto sembra lontano, Juve e Milan devono crescere in fretta perché non possono fallire un'altra volta la qualificazione in Champions, dall'Europa League o dal campionato lo vedremo".