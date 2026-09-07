Borghi non è preoccupato per il Milan: "Normale ci sia tanto lavoro da fare"

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Il commento di Stefano Borghi sulla prestazione del Milan a Torino contro la Juventus

Come è spesso capitato negli ultimi anni, la sfida tra Juventus e Milan è finita in parità. Se il risultato più ricorrente degli ultimi tempi è stato lo 0-0, domenica sera all'Allianz Stadium entrambe le squadre sono riuscite ad andare a segno, pareggiando per 1-1. Sia bianconeri che rossoneri sembrano essere dei cantieri aperti e il big match l'una contro l'altra lo ha ampiamente dimostrato. Il telecronista e giornalista Stefano Borghi, sul suo canale YouTube è intervenuto per commentare la prestazione del Milan.

Le dichiarazioni di Stefano Borghi sulla prestazione del Milan contro la Juventus: "Il Milan ha cambiato identità: ha cambiato nel profondo i propri concetti di gioco, la propria anima, i propri metodi di preparazione ed è andato su un calcio completamente opposto rispetto a quello che proponeva l'anno scorso, per cui è normale che ci sia tanto lavoro da fare. Tra l'altro, per il Milan, che era partito con due vittorie importanti per mantenere alto il morale, era il primo vero stress test, per cui questa cosa di 'annotare sul taccuino le cose da migliorare e trovarne molte di più rispetto a quelle già fissate, io credo sia assolutamente normale".