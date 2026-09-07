Rabiot, Bergomi dubbioso: "Deve giocare per forza in quella posizione?"

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Quella giocata ieri sera tra Juventus e Milan non è stata sicuramente una grande partita, per tanti aspetti. Poco dinamismo e corsa, un pressing dei rossoneri scialbo e a tratti confusionario, molti errori tecnici. Un pareggio che quindi sta anche stretto ai bianconeri, più capaci a essere pericolosi per gran parte della partita. Nel primo tempo il Milan non ha mai concluso in porta, trovando poi la rete negli restanti ultimi 20 minuti di gara con Cisse. Per il fantasista italiano l'impatto in Prima Squadra è stato incredibile. Personalità, tranquillità palla al piede e già la seconda rete, sempre a Torino dopo quella messa a segno alla prima giornata contro i granata di Abate. Non è stato lucido e protagonista in positivo l'ex della gara, Adrien Rabiot. Il francese è apparso fuori dal gioco e ancora poco in condizione.

Così, proprio in merito al pareggio del Milan sul campo della Juventus, nel post partita Beppe Bergomi ha commentato così la gara, soffermandosi in particolar modo sul momento e nuovo ruolo di Adrien Rabiot:

BERGOMI SUL NUOVO RUOLO DI RABIOT

“Rabiot deve giocare lì? È un giocatore forte, ma ha bisogno di spazio, campo, partire un po’ più da dietro. Fino ad adesso ha giocato nei secondi tempi, ribaltando la partita. Ed anche oggi i cambi hanno portato al gol. Dal Milan mi aspettavo di più ma c’è da sottolineare che è squadra”.