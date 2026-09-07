Omari Hutchinson incontrerà i tifosi al Flagship Store il 9 settembre

vedi letture

L'ultimo acquisto del Milan, l'anglo-jamaicano Omari Hutchinson, incontrerà i suoi nuovi tifosi mercoledì 9 settembre al Flagship Store rossonero

Come capitato anche per i suoi compagni che lo hanno preceduto al Milan quest'estate, anche per l'ultimo acquisto del calciomercato rossonero è arrivato il momento di incontrare i tifosi. Il trequartista anglo-jamaicano Omari Hutchinson mercoledì 9 settembre sarà protagonista al Flagship Store di via Dante, in centro a Milano, per salutare i suoi nuovi sostenitori e concedere firme e foto. L'appuntamento, confermato dal sito ufficiale del club, è per le ore 17.30.

Questo il comunicato del Milan sul proprio sito: "In attesa di scoprirlo meglio in campo, è ora di vederlo dal vivo. Dopo la firma, le prime foto, le prime parole, i primi allenamenti e anche la prima convocazione con la squadra a Torino, per Omari Hutchinson si avvicina il momento del bagno di folla. Che per ogni milanista vuol dire... Flagship Store di via Dante 12. Il giovane esterno offensivo inglese arriverà nel negozio rossonero, nel cuore di Milano, mercoledì 9 settembre alle 17.30. Arrivato alla fine del calciomercato estivo, Hutchinson completerà il giro di presenze presso il Flagship Store in questa finestra dedicata ai nuovi arrivi. Un appuntamento speciale. Tifosi, Omari vi aspetta: non mancate!"