Marchegiani deluso da Juve-Milan: "Ci aspettavamo più spettacolo, però..."

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Luca Marchegiani ha detto la sua sullo spettacolo offerto all'Allianz Stadium da Juventus e Milan

Nel post partita di Juventus-MIlan l'ex portiere Luca Marchegiani ha detto la sua sullo spettacolo, deludente, espresso dalle due squadre questa sera in occasione della terza giornata di campionato:

“Ci aspettavamo più spettacolo però era sbagliato aspettarsi gli stessi automatismi di Como, Roma e Inter, squadre che hanno altre certezze. Queste sono in costruzione. La Juventus ha tirato più in porta ma non ha fatto meglio del Milan, che ha fatto più una partita difensiva fino all’ultimo minuto, bene secondo me. È mancata qualità nella finalizzazione. Si è visto poco, sia da una parte che dall’altra, perché anche gli attaccanti del Milan hanno fatto poco”.