Tacchinardi: "Milan e Juve sono tanto indietro rispetto all'Inter, hanno diversi limiti tecnici"

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L'ex giocatore Alessio Tacchinardi ha commentato le prestazioni di Juventus e Milan dopo il pareggio per 1-1

Alessio Tacchinardi, presente negli studi di Pressing dopo il pareggio per 1-1 tra Juventus e Milan, ha commentato così le prestazioni dei bianconeri di Luciano Spalletti e dei rossoneri di Ruben Amorim: "Partita con tanti errori tecnici, gara non esaltante. La Juve ha fatto meglio, ha creato di più, poi c'è stata la zampata di Cisse, ma i bianconeri non hanno mai mollato ed è stata premiata con il gol del pareggio. Milan e Juve sono tanto indietro rispetto all'Inter, hanno diversi limiti tecnici".

Il tabellino di Juventus-Milan 1-1:

JUVENTUS-MILAN 1-1

Marcatori: 69’ Cisse, 92’ Gatti

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik (dall’88’ Gatti); Douglas Luiz (dal 75’ Woltemada), Locatelli; Conceiçao (dall’88’ Zhegrova), Nico Gonzalez (dal 64’ Koopmeiners), Alajbegovic (dal 64’ Boga); Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Kelly, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (dall’87’ F. Terracciano), De Winter, Pavlovic; Moreira (dal 60’ Chukwueze), Musah, Modric (dall’82 Jashari), Estupinan; Rabiot (dal 60’ Cisse), Saelemaekers (dal 60’ Loftus-Cheek); Gonçalo Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Diawara, Bartesaghi, Comotto, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All.: Amorim

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia

Ammoniti: Estupinan, De Winter, Gatti, Cisse

Note: recupero tempo: 3’ pt, 5’ st.