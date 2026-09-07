Terzo pareggio consecutivo contro la Juventus per il Milan: non accadeva da 50 anni

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Oggi alle 16:36News
di Antonello Gioia
Juventus e Milan hanno pareggiato 3 gare di fila di Serie A per la prima volta dal novembre 1973 (4 in quell'occasione).

Juventus e Milan hanno pareggiato 3 gare di fila di Serie A per la prima volta dal novembre 1973 (4 in quell'occasione). Lo riporta Opta.