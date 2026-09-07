Passerini: "Allegri sarebbe stato contento di questa partita, Amorim no. E fa bene a non esserlo"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul pari del Milan contro la Juventus.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul pari del Milan contro la Juventus: "Che ce lo si metta un po' in testa: io faccio fatica a credere che il Milan possa giocare o correre per lo Scudetto. Quindi il Milan non perde due punti dalla corsa Scudetto, ma pareggia con la squadra con la quale probabilmente se la giocherà fino alla fine per un piazzamento Champions. Dobbiamo essere molto sinceri e onesti. Poi magari mi sbaglierò e ad aprile il Milan sarà talmente cresciuto da essere persino competitivo per lo scudetto, ma faccio fatica a pensarlo e a crederlo. Secondo me non è un risultato negativo, è la prestazione a esserlo. La prestazione lo è stata eccome, c'è poco da girarci intorno: il Milan ha fatto un tiro in porta e un gol, e avrebbe anche potuto perdere questa partita. Ripeto, però, che alla fine il risultato è più corretto dello sviluppo della partita".

MILAN DI AMORIM COME QUELLO DI ALLEGRI?

Nelle ore successive al match, in tanti hanno fatto riferimento al Milan di Allegri che ha ricordato, per la scarsità di tiri in porta, quello visto ieri allo Stadium targato Amorim. Ma Carlos Passerini ha una idea differente: "Il passato è il passato. Il Milan di ieri non è un Milan allegriano'. Nel mio commento sul Corriere della Sera non ho fatto riferimenti alla squadra di Allegri. Per me non è vero che questo Milan gli assomigliasse, è una cosa diversa. Il Milan di Allegri giocava in un altro modo. Tant'è che Amorim ieri non era contento di questa partita, mentre Allegri lo sarebbe stato, perché avrebbe incastrato la Juventus, una concorrente diretta. Amorim ieri non era contento, e fa bene a non esserlo: non ha funzionato niente del suo piano partita".