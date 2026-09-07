News MN - Gila, niente esami dopo il problema di ieri. Lo spagnolo non preoccupa per Lazio-Milan

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Mario Gila non è riuscito a terminare in campo neanche Juventus-Milan: il difensore spagnolo è stato sostituito da Amorim poco prima del novantesimo a causa di un fastidio accusato al tendine rotuleo, come ha confermato ieri sera a DAZN lo stesso giocatore: "Non sono ancora riuscito a finire le partite e questo mi dispiace. Oggi ho sentito un fastidio al rotuleo, ma il pareggio non è da buttare via”.

Apprende la redazione di MilanNews.it che il centrale spagnolo non effettuerà esami clinici per il problema fisico di ieri sera: oggi ha svolto regolarmente a Milanello la seduta di scarico con tutti i titolari della partita dello Stadium e al momento non preoccupa di Lazio-Milan di sabato all'Olimpico.

Matteo Gabbia invece ha iniziato a correre individualmente sul campo, facendo registrare uno step in avanti rispetto alla scorsa settimana. Il centrale è attualmente ai box a causa di un problema alla caviglia e verrà valutato giorno per giorno.

di Antonello Gioia e Pietro Mazzara