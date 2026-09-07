Ravezzani: "Milan umiliato nel gioco. Se allenatore e proprietario parlano di dominare il campo, poi bisogna dare seguito"

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Fabio Ravezzani, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando il pari tra Juventus e Milan di ieri sera.

Fabio Ravezzani, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando il pari tra Juventus e Milan di ieri sera: "Per me il Milan è stato preoccupante, per certi versi è stato umiliato nel gioco. Quello che si diceva dall'inizio della stagione, quando arrivano un allenatore e i proprietari a dire 'Faremo un gioco scintillante, un gioco dominante, saremo noi a comandare sul campo', poi devi dare seguito a queste promesse. Se andiamo a vedere lo scout della partita, il Milan ha tirato in tutto tre volte verso la porta di Vicario: un tiro in porta (che è stato un gol), un tiro fuori e un tiro respinto. La Juventus ha tirato 14 volte in porta. Pensate che i gol attesi per la Juventus erano 1,56, mentre per il Milan 0,09: credo che sia il peggior dato della storia del Milan di questi ultimi anni.

Ora, Amorim ha un bel dire che siamo soltanto a un mese di lavoro e che serve tempo; ma anche dopo un mese di lavoro bisognerebbe vedere una squadra un pochino più vogliosa, soprattutto una squadra che ha dei meccanismi collaudati. Invece il Milan cambia interpreti, cambia meccanismi e alla fine tutti sembrano un pochino disorientati".