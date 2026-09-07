Juve e Milan, cartello lavori in corso ben in vista. I rossoneri hanno fatto un passo indietro sulla produzione offensiva

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Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul Corriere della Sera commentano il pari dello Stadium tra Juventus e Milan.

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul Corriere della Sera commentano il pari dello Stadium tra Juventus e Milan: "Passano gli anni, cambiano gli allenatori, ma fra Juventus e Milan finisce sempre pari. Stavolta però è un’altra storia rispetto ai due narcolettici 0-0 della stagione scorsa, almeno nella ripresa, perché dopo un primo tempo deludente, concluso senza reti, la partita s’incendia. Il 19enne Cisse, ancora lui, illude il Diavolo con un destro nell’angolino otto minuti dopo essere entrato in campo. Torino gli porta bene: due settimane fa la prima rete, contro i granata. Il Diavolo non segnava a Madama dal maggio 2023 con Giroud: sono passati tre anni e mezzo. I bianconeri hanno creato di più e non meritavano di perdere. Il pareggio bianconero, meritato, arriva nel recupero con un colpo di testa di un altro neo entrato, Gatti, stopper travestito da centravanti, che s’infila fra Loftus-Cheek e De Winter. Risultato giusto. Juventus e Milan sono due cantieri, col cartello «lavori in corso» bene in vista. Le rivoluzioni non sono mai semplici. I rossoneri hanno fatto un passo indietro sulla produzione offensiva.

Al posto dei deludenti Moreira e Saelemaekers entrano Chukwueze e Cisse, che cambiano la partita: lancio illuminante del nigeriano a tagliare il campo, stop e destro nell’angolino del ragazzino di Treviso. Energia pura. Decisiva la palla persa da Kolo Muani a metà campo. Woltemade è la prima carta della disperazione. La seconda, calata negli ultimi istanti, quando lo Stadium inizia a fischiare, è Gatti centravanti. Funziona. Juventus e Milan salgono a 7 punti. Dopo tre partite, non è male. Ma c’è molto da fare".