È la terza volta in tre partite che Amorim fa i cambi sulla trequarti al 60' e il Milan segna

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In un articolo di approfondimento sulla prestazione di Alphadjo Cisse contro la Juventus, il Corriere dello Sport fa notare una tendenza.

In un articolo di approfondimento sulla prestazione di Alphadjo Cisse contro la Juventus, il Corriere dello Sport fa notare quanto segue: "La ricerca del trequartista per il Milan è stata annosa: prima Karetsas ha scelto il Borussia Dortmund, poi Mourinho ha detto no al noleggio di Endrick, sul gong si è scelto di acquistare in prestito con diritto di riscatto Hutchinson dal Nottingham Forest. Alla fine, però, forse il trequartista il Milan ce l'aveva già in casa. È la terza partita consecutiva in cui Amorim passa in vantaggio dopo il minuto 60, proprio grazie alle giocate e alle modifiche in quella porzione di campo: a Torino contro Abate era toccato a Rabiot entrare e mettere a referto assist e gol, a San Siro contro il Venezia è stato il turno di Saelemaekers, il quale ha servito il passaggio vincente per la prima gioia rossonera di Goncalo Ramos, ieri - per l'appunto - l'esultanza è toccata a Cisse, subentrato da una manciata di minuti. Per sette punti totali sui nove disponibili".

Una tendenza che, dunque, si è ripetuta anche nella Torino bianconera nonostante il Milan non sia riuscito a portare i tre punti a casa. È chiaro che, a lungo andare, la squadra dovrà essere brava a indirizzare la partita anche dal primo tempo, senza ricorrere sempre e comunque alle risorse dalla panchina.