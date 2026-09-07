È la terza volta in tre partite che Amorim fa i cambi sulla trequarti al 60' e il Milan segna
In un articolo di approfondimento sulla prestazione di Alphadjo Cisse contro la Juventus, il Corriere dello Sport fa notare quanto segue: "La ricerca del trequartista per il Milan è stata annosa: prima Karetsas ha scelto il Borussia Dortmund, poi Mourinho ha detto no al noleggio di Endrick, sul gong si è scelto di acquistare in prestito con diritto di riscatto Hutchinson dal Nottingham Forest. Alla fine, però, forse il trequartista il Milan ce l'aveva già in casa. È la terza partita consecutiva in cui Amorim passa in vantaggio dopo il minuto 60, proprio grazie alle giocate e alle modifiche in quella porzione di campo: a Torino contro Abate era toccato a Rabiot entrare e mettere a referto assist e gol, a San Siro contro il Venezia è stato il turno di Saelemaekers, il quale ha servito il passaggio vincente per la prima gioia rossonera di Goncalo Ramos, ieri - per l'appunto - l'esultanza è toccata a Cisse, subentrato da una manciata di minuti. Per sette punti totali sui nove disponibili".
Una tendenza che, dunque, si è ripetuta anche nella Torino bianconera nonostante il Milan non sia riuscito a portare i tre punti a casa. È chiaro che, a lungo andare, la squadra dovrà essere brava a indirizzare la partita anche dal primo tempo, senza ricorrere sempre e comunque alle risorse dalla panchina.
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