F. Galli sul Milan: "Passo indietro contro la Juve, troppi errori tecnici"
Presente negli studi di Pressing, Filippo Galli, ex giocatore, allenatore e dirigente rossonero, ha rilasciato queste parole sul Milan di Ruben Amorim dopo il pareggio in casa della Juventus: "E' stato un passo indietro per la costruzione di una nuova identità tecnica di questo Milan, ci sono stati tanti errori tecnici anche da giocatori da cui non te li aspetti come Rabiot e Saelemaekers che da trequatisti dovevano certamente dare un supporto maggiore a Gonçalo Ramos.
Anche Diego Moreira è mancato sull'esterno. Quando mancano così tanti giocatori è difficile fornire una prestazione positiva. Io comunque continuo a sostenere Amorim, è stato sincero dopo la partita e mi è piacuto quello che ha detto. Cisse? Rispetto a Diego Moreira, è sembrato un altro giocatore, era libero di testa".
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