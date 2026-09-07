Cisse è il più giovane da 30 anni a segnare nelle prime due trasferte col Milan

Cisse è il più giovane da 30 anni a segnare nelle prime due trasferte col MilanMilanNews.it
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Oggi alle 14:36News
di Antonello Gioia
A 19 anni e 319 giorni, Cisse è diventato il giocatore più giovane a segnare nei suoi primi 2 match esterni con il Milan in Serie A.

A 19 anni e 319 giorni, Cisse è diventato il giocatore più giovane a segnare nei suoi primi 2 match esterni con il Milan in Serie A nell'era dei 3 punti a vittoria (dal 1994/95). Lo riporta Opta.