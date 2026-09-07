Mbappè prima dell'Inter: "Sicuramente preferisco il Milan, ma loro meritano rispetto"

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Kylian Mbappè, stella del Real Madrid, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter, in programma domani.

Kylian Mbappè, stella del Real Madrid, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter, in programma domani al "Santiago Bernabeu". Durante l'intervista a SkySport, gli è stato segnalato il suo tifo da bambino per il Milan e il francese ha risposto così: "Sicuramente preferisco il Milan… Ma l’Inter è un avversario che merita grande rispetto. Una squadra di qualità. Quando ho visto il sorteggio la mia mente è volata subito a Thuram visto che siamo molto amici. Ma loro hanno anche Lautaro che è un attaccante capace di fare la differenza. Certo spero non in questo caso. Mourinho? Un grande motivatore, sta trasmettendo al gruppo l’esperienza di tanti anni di carriera. È un piacere e un privilegio essere allenati da lui. Siamo tutti uniti ma lo eravamo anche lo scorso anno. Purtroppo non sempre i risultati arrivano. Guardate la mia Francia: volevamo vincere il Mondiale e invece non siamo riusciti neppure a raggiungere la finale…

Il Pallone d'Oro è un premio prestigioso che qualunque calciatore vuole vincere. Mi chiedono spesso se stavolta toccherà a me, anche quando cammino per le strade di Madrid. E c’è chi pensa che io sia il migliore del mondo… Io credo che sia un anno buono per vincerlo ma non so se le votazioni alla fine mi daranno ragione".