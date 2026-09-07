Bergomi: "Dal Milan mi aspettavo di più, ma c'è da sottolineare che è squadra"

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Beppe Bergomi durante Sky Calcio Club - L'Originale ha detto la sua sulla partita dell'Allianz Stadium

Nel post partita di Juventus-Milan, terminata in parità, Beppe Bergomi ha detto la sua sulla prestazione del Milan soffermandosi in modo particolare su Adrien Rabiot e la posizione in campo del francese:

“Rabiot deve giocare lì? È un giocatore forte, ma ha bisogno di spazio, campo, partire un po’ più da dietro. Fino ad adesso ha giocato nei secondi tempi, ribaltando la partita. Ed anche oggi i cambi hanno portato al gol. Dal Milan mi aspettavo di più ma c’è da sottolineare che è squadra”.