Nel 2020/2021 era successa la stessa cosa con Brahim e Rebic: Cisse a segno contro le due di Torino

Nel 2020/2021 era successa la stessa cosa con Brahim e Rebic: Cisse a segno contro le due di TorinoMilanNews.it
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Oggi alle 15:37News
di Antonello Gioia
Prima di Alphadjo Cisse, ci sono stati rossoneri più recenti che avevano segnato a Torino sia contro il Toro che contro la Juventus.

Prima di Alphadjo Cisse, i rossoneri più recenti che avevano segnato a Torino sia contro il Toro che contro la Juventus nella stessa stagione di Serie A erano stati Díaz e Rebić nel 2020/21. Lo riporta Opta.