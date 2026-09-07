Nel 2020/2021 era successa la stessa cosa con Brahim e Rebic: Cisse a segno contro le due di Torino

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Prima di Alphadjo Cisse, ci sono stati rossoneri più recenti che avevano segnato a Torino sia contro il Toro che contro la Juventus.