Costacurta incredulo: "Il Milan non può far crossare in quel modo Koopmeiners"

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Ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha commentato il pareggio per 1 a 1 fra Juventus e Milan:

Il gol subito dal Milan poteva essere evitato...

"Se permetti di crossare così facilmente con 3-4 avversari così bravi di testa… Il gol di Gatti nasce perché è bravo, ma non puoi permettere a Koopmeiners di crossare così perché poi rischi".

Le difficoltà di Kolo Muani?

Ci sono attaccanti che vanno piatti a ricevere il pallone. A me davano fastidio gli attaccanti che si mettevano di profilo, perché mi tenevano lontano e non potevo non potevo intervenire. Kolo Muani non è bravo in quel lavoro lì, ci va piatto…".