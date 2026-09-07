Modric infinito: il fuoriclasse rossonero convocato dalla Croazia
Non è finita ai Mondiali americani la storia di Luka Modric con la Croazia. Come emerso nei giorni scorsi il fuoriclasse del Milan proseguirà la sua avventura in Nazionale in questa stagione, in occasione della Nations League. I balcanici sono inseriti nel Girone C della Lega A e nella prossima pausa affronteranno ben quattro partite: il 26 settembre in casa della Repubblica Ceca, il 29 in trasferta contro i Campioni d'Europa e del Mondo della Spagna, il 3 ottobre in casa contro l'Inghilterra e infine il 6 ottobre ancora contro la Spagna ma in Croazia. Il nuovo CT Slaven Bilic ha diramato la lista dei convocati tra cui figura anche Luka Modric.
I CONVOCATI DELLA CROAZIA PER LA NATIONS LEAGUE: C'È MODRIC
Di seguito la lista dei convocati della Croazia tra i quali figura il rossonero Luka Modric:
Portieri
Livakovic, Kotarski, Pandur.
Difensori
Gvardiol, Juranovic, Sutalo, Stanisic, Erlic, Vuskovic, Smolcic
Centrocampisti
Modric, Kovacic, Pasalic, Vlasic, Baturina, L. Sucic, P. Sucic, Misic.
Attaccanti
Perisic, Kramaric, Budimir, Pasalic, Musa, Matanovic, Ivanovic, Drena Beljo.
Riserve
Majer, Pongracic, Jakic, Moro, Fruk, Letica, Stojkovic.
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