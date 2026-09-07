Ora è ufficiale, Paolo Vanoli è nuovamente l'allenatore della Fiorentina

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Mister Paolo Vanoli è di nuovo l'allenatore della Fiorentina: adesso è anche ufficiale come annunciato dalla Fiorentina in una nota

Tempo tre giornate ed è già saltata la prima panchina in Serie A. Mentre ieri sera si giocava Juventus-Milan, la Fiorentina comunicava l'esonero ufficiale di Fabio Grosso. In tre giornate zero punti conquistati e un solo gol fatto, con tanto di due gare giocate in casa e una nel giorno dei festeggiamenti del Centenario. Un inizio di campionato peggiore anche di quello fatto registrare la passata stagione da mister Stefano Pioli. Dopo una notte di riflessioni, la dirigenza viola ha deciso di affidare la panchina a chi l'anno scorso già aveva tolto le castagne dal fuoco: mister Paolo Vanoli.

Il comunicato ufficiale con cui la Fiorentina ha annunciato il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola: "ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento".