Maldini fa volare il Cagliari: vittoria sul Lecce e 6 punti in classifica

Maldini fa volare il Cagliari: vittoria sul Lecce e 6 punti in classificaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:36News
di Francesco Finulli
L'ex rossonero Daniel Maldini lancia il Cagliari: basta un suo gol nel primo tempo ai sardi per battere il Lecce di misura

Il Cagliari vince il primo dei due posticipi del lunedì. Alla formazione sarda di Fabio Pisacane basta un gol alla mezz'ora di Daniel Maldini per battere 1-0 il Lecce. Si tratta della seconda vittoria in tre partite per la formazione rossoblù che ha perso alla seconda giornata solamente contro l'Inter: un inizio dunque convincente che proietta gli isolani a 6 punti in classifica. Inchiodato a tre lunghezze invece il Lecce che dopo la prima giornata vinta a Venezia, è incappato in due sconfitte senza segnare.

SERIE A, I RISULTATI AGGIORNATI DELLA TERZA GIORNATA

VENERDÌ

ore 20.45, Genoa-Como 1-4

SABATO

ore 15, Fiorentina-Torino 1-2
ore 18, Inter-Napoli 3-2
ore 20.45, Roma-Atalanta 2-1

OGGI

ore 15, Parma-Monza 1-1
ore 15, Frosinone-Venezia 3-2
ore 18, Bologna-Sassuolo 2-2
ore 20.45, Juventus-Milan 1-1

DOMANI

ore 18.30, Cagliari-Lecce 1-0
ore 20.45, Udinese-Lazio