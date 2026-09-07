Maldini fa volare il Cagliari: vittoria sul Lecce e 6 punti in classifica
Il Cagliari vince il primo dei due posticipi del lunedì. Alla formazione sarda di Fabio Pisacane basta un gol alla mezz'ora di Daniel Maldini per battere 1-0 il Lecce. Si tratta della seconda vittoria in tre partite per la formazione rossoblù che ha perso alla seconda giornata solamente contro l'Inter: un inizio dunque convincente che proietta gli isolani a 6 punti in classifica. Inchiodato a tre lunghezze invece il Lecce che dopo la prima giornata vinta a Venezia, è incappato in due sconfitte senza segnare.
SERIE A, I RISULTATI AGGIORNATI DELLA TERZA GIORNATA
VENERDÌ
ore 20.45, Genoa-Como 1-4
SABATO
ore 15, Fiorentina-Torino 1-2
ore 18, Inter-Napoli 3-2
ore 20.45, Roma-Atalanta 2-1
OGGI
ore 15, Parma-Monza 1-1
ore 15, Frosinone-Venezia 3-2
ore 18, Bologna-Sassuolo 2-2
ore 20.45, Juventus-Milan 1-1
DOMANI
ore 18.30, Cagliari-Lecce 1-0
ore 20.45, Udinese-Lazio
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