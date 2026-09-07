7 settembre 1986: l'esordio in rossonero di Daniele Massaro
Il 7 settembre 1986, in occasione di un Ascoli-Milan di Coppa Italia, Daniele Massaro ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia rossonera: l'ex attaccante milanista, che attualmente ricopre il ruolo di Brand ambassador del club di via Aldo Rossi, venne schierato quel giorno dal primo minuto dal tecnico Nils Liedholm. Il match terminò 1-1 (gol di Trifunovic e di Baresi su rigore).
Ecco il tabellino della partita:
ASCOLI-MILAN 1-1
Reti: 8' Trifunovic, 83' rig. Baresi
ASCOLI: Corti, Destro, Benedetti, Dell'Oglio, Perrone, Pusceddu, Bonomi, Iachini, Barbuti, Brady (84' Greco), Trifunovic. All.: Sensibile.
MILAN: G. Galli, Tassotti, P. Maldini, Baresi, Di Bartolomei, F. Galli, Massaro, Wilkins, Galderisi (84' Manzo), Donadoni, Virdis. All.: Liedholm.
Arbitro: Redini.
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