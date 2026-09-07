Stramaccioni: "Amorim mi piace, ha idee chiare. Percepisco sintonia con Cardinale"

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Il commento di Andrea Stramaccioni su Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan

Guardando risultati e classifica, l'inizio di campionato del Milan è stato positivo: sette punti totali e squadra ancora imbattuta. La stagione è appena cominciata e il lavoro da fare, come era preventivabile, è ancora moltissimo: lo ha ammesso candidamente anche Ruben Amorim dopo il pareggio in casa della Juventus. Il tecnico portoghese, sin dal suo ingaggio, sta dividendo un po' l'opinione pubblica. Chi si è schierato dalla sua parte è Andrea Stramaccioni che ne ha parlato in termini positivi su DAZN.

Le dichiarazioni su Ruben Amorim di Andrea Stramaccioni su DAZN: "Amorim mi piace: è un allenatore che ha le idee chiare, che protegge il gruppo, che va dritto per la sua strada. Percepisco anche una sintonia con Cardinale: anche l'aver visto il proprietario seduto ad ascoltare la sua conferenza stampa fa capire che si respira un'aria nuova".