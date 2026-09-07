Marinozzi deluso dal duello a distanza tra Ramos e Kolo Muani: le sue parole

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Il telecronista Andrea Marinozzi è rimasto deluso dalla prestazione di Gonçalo Ramos e Kolo Muani, nella loro sfida a distanza di domenica sera

Molte delle speranze di Milan e Juventus domenica sera erano riposte sulle spalle dei rispettivi nuovi numeri 9. Per i rossoneri Gonçalo Ramos, che si era sbloccato alla prima in casa contro il Venezia, e per i bianconeri Randal Kolo Muani, che ha fatto molta fatica in queste tre prime uscite stagionali al ritorno a Torino. Una sfida a distanza che prometteva spettacolo e fuochi d'artificio ma che invece ha regalato solamente due giocatori isolati e incapaci di essere determinanti nell'arco dei 90 minuti.

Il telecronista e opinionista Andrea Marinozzi, intervenuto nello studio di DAZN nel post-gara di Juventus-Milan, è rimasto molto deluso dalla prestazione dei due attaccanti: "Delusione. Male, male, molto male Kolo Muani: ha avuto più modo di mettersi in relazione con i compagni, ma ha sbagliato troppo, è stato troppo precipitoso e spalle alla porta difende male. E Gonçalo Ramos non è stato servito come nelle prime due partite, ma quelle poche palle che ha preso non le ha gestite con la solita eleganza. Spesso il pallone ti torna indietro pulito quando lo tocca Gonçalo Ramos; oggi no, oggi Bremer l'ha bloccato bene. Sono due attaccanti che oggi hanno deluso"