Bucchioni: "Milan, difficoltà normali: tanti giocatori da rieducare o inserire"

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Il pensiero di Enzo Bucchioni dopo il pareggio di domenica sera tra Juventus e Milan a Torino per 1-1

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la partita Juventus-Milan nel suo consueto Editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb.com. Il suo pensiero: "Il pari è sostanzialmente giusto, sensazione è che Juve e Milan abbiano ancora tanto lavoro da fare. Il confronto è impietoso, sabato abbiamo visto tre squadre (soprattutto Inter e Roma) e venerdì il Como, con una precisa identità, aggressive, intense, con ottima fluidità di manovra, capaci a tratti di giocare a memoria. Juve e Milan no, sono ancora squadre pensanti, si muovono lentamente perché i movimenti non sono ancora automatici".

Enzo Bucchioni poi continua e conclude il suo ragionamento: "E se ci pensiamo bene non c'è niente di strano. La Juventus ha rinnovato molto, ieri sera c'erano in campo sette giocatori diversi rispetto all'anno scorso, ci vorrà del tempo anche se nel mondo bianconero è vietato concedere tempo. Come per il Milan del resto, ma anche per i rossoneri le difficoltà sono normali nel momento in cui cambi allenatore, hai una filosofia di gioco nuova e diversa, tanti giocatori da rieducare o inserire".