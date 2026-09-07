La Lazio rimonta l'Udinese e sabato attende il Milan da capolista

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La Lazio fa tre su tre in campionato, battendo in rimonta l'Udinese: i biancocelesti aspettano sabato il Milan, da capolista

La clamorosa eliminazione nei trentaduesimi di Coppa Italia allo Stadio Olimpico contro il Mantova è solo un lontano ricordo, la Lazio fa tre vittorie su tre partite in campionato e aggancia Roma e Inter in vetta alla calssifica. La formazione di mister Gennaro Gattuso ha battuto in rimonta l'Udinese in Friuli 1-2 e si presenterà alla sfida contro il Milan il prossimo sabato, in occasione della quarta giornata di campionato, da capolista. Vantaggio bianconero a inizio ripresa con il capitano Karlstrom, rimonta laziale nell'ultimo quarto d'ora grazie al solito Frattesi (tre gol in tre gare) e al nuovo acquisto Albert Gudmundsson.

SERIE A, I RISULTATI AGGIORNATI DELLA TERZA GIORNATA

VENERDÌ

ore 20.45, Genoa-Como 1-4

SABATO

ore 15, Fiorentina-Torino 1-2

ore 18, Inter-Napoli 3-2

ore 20.45, Roma-Atalanta 2-1

DOMENICA

ore 15, Parma-Monza 1-1

ore 15, Frosinone-Venezia 3-2

ore 18, Bologna-Sassuolo 2-2

ore 20.45, Juventus-Milan 1-1

OGGI

ore 18.30, Cagliari-Lecce 1-0

ore 20.45, Udinese-Lazio 1-2