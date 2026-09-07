Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio a punteggio pieno, in vetta
MilanNews.it
La classifica aggiornata di Serie A al termine della terza giornata del campionato: Lazio in vetta con Inter e Roma
Partenza a razzo della Lazio: la squadra di mister Gennaro Gattuso fa tre vittorie su tre, solamente la quarta volta nella storia che accade per la squadra biancoceleste. Una partenza così non si vedeva da 14 anni. Tre punti che permettono alla Lazio di portarsi a 9 punti insieme a Inter e Roma, in vetta alla classifica. E sabato alle ore 18, allo Stadio Olimpico, arriverà il MIlan di Amorim, distante due lunghezze. Per l'Udinese arriva la prima sconfitta in questo campionato.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 9
Inter 9
Lazio 9
Como 7
Milan 7
Juventus 7
Frosinone 6
Atalanta 6
Cagliari 6
Udinese 4
Sassuolo 4
Napoli 3
Torino 3
Lecce 3
Parma 1
Monza 1
Bologna 1
Venezia 0
Genoa 0
Fiorentina 0
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Vernazza: "Il Milan ha mostrato un’idea di gioco più definita (Amorim chiede pressioni alte e la squadra tenta di eseguirle) rispetto alla Juve"
Primo PianoAmorim onesto, ma c'è parecchio da fare. La partita di Torino conferma che il Milan è incompletodi Antonio Vitiello
Le più lette
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
Primo Piano
Primo PianoLiberali o Cisse? Oggi il Milan ha in casa un talento pronto per la Prima Squadra, e quel giudizio di Allegri...
Primo PianoIl rientro in gruppo il 21 agosto, poi zero minuti in tre gare. Ma che fine ha fatto Pulisic?
Pietro MazzaraPrimo PianoA Torino emerse le lacune del mercato. L'onestà di Amorim. Cisse: e pensare che c'era chi lo considerava da Milan Futuro...
ESCLUSIVA MN - Martinez (ESPN): "Grande rammarico per l'esperienza di Gimenez al Milan. Al Porto si potrà ritrovare"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com