Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio a punteggio pieno, in vetta

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Ieri alle 23:00News
di Francesco Finulli
La classifica aggiornata di Serie A al termine della terza giornata del campionato: Lazio in vetta con Inter e Roma

Partenza a razzo della Lazio: la squadra di mister Gennaro Gattuso fa tre vittorie su tre, solamente la quarta volta nella storia che accade per la squadra biancoceleste. Una partenza così non si vedeva da 14 anni. Tre punti che permettono alla Lazio di portarsi a 9 punti insieme a Inter e Roma, in vetta alla classifica. E sabato alle ore 18, allo Stadio Olimpico, arriverà il MIlan di Amorim, distante due lunghezze. Per l'Udinese arriva la prima sconfitta in questo campionato.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 9
Inter 9
Lazio 9
Como 7
Milan 7
Juventus 7
Frosinone 6
Atalanta 6
Cagliari 6
Udinese 4
Sassuolo 4
Napoli 3
Torino 3
Lecce 3
Parma 1
Monza 1
Bologna 1
Venezia 0
Genoa 0
Fiorentina 0