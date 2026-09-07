Borghi guarda i lati positivi: "Il Milan mi è piaciuto in fase di non possesso"

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Stefano Borghi cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno della prestazione del Milan a Torino contro la Juventus, terminata con un 1-1

La prestazione del Milan a Torino contro la Juventus non è stata certo da stropicciarsi gli occhi e questo lo sa anche Ruben Amorim che si è presentato davanti ai microfoni nel post-partita denunciano una partita non giocata bene dalla sua squadra e ribadendo ancora una volta che ci sarà bisogno di tempo per vedere i segni del lavoro di questi primi mesi. È d'accordo Stefano Borghi che nel suo commento alla giornata sul proprio canale YouTube cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno per il Milan.

Il commento di Stefano Borghi sul Milan dopo la gara contro la Juventus: "A me il Milan è piaciuto nella fase di non possesso, perché credo che questo sia il primo aspetto che Amorim è riuscito a mettere già sul campo e con il quale abbia coinvolto molto il proprio gruppo. Il Milan ha cercato di stare costantemente alto, aggressivo, si muoveva bene per il campo quando la palla ce l'aveva la Juventus, per cui quando devi costruire un qualcosa di nuovo, questo è veramente il basamento, e credo che Amorim sia soddisfatto di quel che ha visto in questo settore dell'espressione della propria squadra”.