L'ex tecnico di Cisse: "Fa cose che altri non fanno. Sono felicissimo: se lo merita"
Un super Alphadjo Cisse sta trascinando il Milan in queste prime due giornate di campionato: nelle sue prime tre partite in rossonero, due gol contro le squadre di Torino, entrambe le reti arrivate in trasferta. Due calci alla tensione del debuttante e un messaggio chiaro a tutto il movimento dall'alto dei suoi 19 anni. A elogiarlo anche il suo ex allenatore ai tempi della Primavera dell'Hellas Verona, mister Paolo Sammarco che è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del suo ex talento.
Le dichiarazioni di Paolo Sammarco su Alphadjo Cissè, allenato in Primavera: "Sono orgoglioso e felicissimo perché è un ragazzo che lo merita. Noi abbiamo solo agevolato il talento che abbiamo intravisto al Verona: io, lo staff e il direttore Margiotta poi però è tutta farina del suo sacco. Anche Aquilani a Catanzaro, che lo conosceva e lo aveva voluto fortemente, anche lui è riuscito a a tirar fuori il talento che tutti avevamo visto. Cisse fa cose che altri non fanno. Quello che faceva Alpha era quello, cioè lui vedeva giocate molto prima degli altri e tutto questo con forza fisica e tecnica. Era abbastanza evidente il divario rispetto ai suoi compagni. Anche quando andava in prima squadra faceva grandi cose anche in allenamento. Quindi siamo contenti e sono contento personalmente che lui lo stia dimostrando anche ad altissimi livelli"
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