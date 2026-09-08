L'ex tecnico di Cisse: "Fa cose che altri non fanno. Sono felicissimo: se lo merita"

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Gli elogi del tecnico Paolo Sammarco per Alphadjo Cisse di cui fu tecnico ai tempi della Primavera dell'Hellas Verona

Un super Alphadjo Cisse sta trascinando il Milan in queste prime due giornate di campionato: nelle sue prime tre partite in rossonero, due gol contro le squadre di Torino, entrambe le reti arrivate in trasferta. Due calci alla tensione del debuttante e un messaggio chiaro a tutto il movimento dall'alto dei suoi 19 anni. A elogiarlo anche il suo ex allenatore ai tempi della Primavera dell'Hellas Verona, mister Paolo Sammarco che è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del suo ex talento.

Le dichiarazioni di Paolo Sammarco su Alphadjo Cissè, allenato in Primavera: "Sono orgoglioso e felicissimo perché è un ragazzo che lo merita. Noi abbiamo solo agevolato il talento che abbiamo intravisto al Verona: io, lo staff e il direttore Margiotta poi però è tutta farina del suo sacco. Anche Aquilani a Catanzaro, che lo conosceva e lo aveva voluto fortemente, anche lui è riuscito a a tirar fuori il talento che tutti avevamo visto. Cisse fa cose che altri non fanno. Quello che faceva Alpha era quello, cioè lui vedeva giocate molto prima degli altri e tutto questo con forza fisica e tecnica. Era abbastanza evidente il divario rispetto ai suoi compagni. Anche quando andava in prima squadra faceva grandi cose anche in allenamento. Quindi siamo contenti e sono contento personalmente che lui lo stia dimostrando anche ad altissimi livelli"