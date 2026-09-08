Ambrosini: "Qualche dubbio che Rabiot possa giocare sulla trequarti"

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Ambrosini ha espresso qualche perplessità sulla posizione in cui sta venendo schierato il francese rossonero Adrien Rabiot

Un Milan che non ha brillato per gioco espresso quello che si è visto all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus domenica sera. Ad ammetterlo anche lo stesso tecnico rossonero Ruben Amorim che ha ammesso come la sua squadra non abbia giocato bene e sia mancata nelle cose semplici. Sulle scelte tattiche dell'allenatore milanista è intervenuto l'ex capitano del Milan Massimo Ambrosini, opinionista nel post-gara di DAZN. L'ex centrocampista è dubbioso sulla trequarti e sul ruolo di Rabiot.

Il commento di Massimo Ambrosini sulle scelte tattiche di Amorim: "Il Milan, dal punto di vista qualitativo, ha problemi, secondo me, nei due trequartisti che vengono cambiati sempre. Cisse, e poi ci ha giocato Loftus-Cheek, poi ci mette Rabiot, ci mette Saelemaekers... Lì, secondo me, qualcosa ci deve lavorare, perché da quella parte ci vuole più qualità. Io ho anche qualche dubbio sul fatto che Rabiot ci possa giocare perché se lo metti lì, lo togli dal mezzo e in mezzo il Milan ha bisogno di dare una mano anche a Modrić"