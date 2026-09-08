Borghi su Amorim: "Idee molto chiare ma sono un filino da registrare"

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Il commento di Stefano Borghi sulla prestazione del Milan contro la Juventus

Il Milan non ha offerto una prova spumeggiante all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, specialmente in fase di possesso. Anche il tecnico rossonero lo ha ammesso subito ai microfoni nel post-partita, sottolineando che la squadra ha sbagliato troppo e cose semplici ma allo stesso tempo ha ribadito che ci vuole tempo per assimiliare i concetti su cui si lavora in settimana a Milanello. Nel suo video di commento alla giornata su YouTube, il telecronista Stefano Borghi ha offerto il suo punto di vista sulla prestazione rossonera.

Il parere di Stefano Borghi sulla prestazione del Milan: "Per quanto riguarda la proposta di gioco del Milan con la palla, secondo me è naturale che si sia ancora un po' indietro. Però una cosa importante: ho visto che Amorim fin da subito, anche con grande onestà intellettuale e direi con tanto coraggio, ci ha fatto vedere di avere delle idee molto specifiche, di andare per coppie, addirittura tris fissi sulle posizioni, di avere in mente quelle cose e di volerle sviluppare così. Il che è un altro messaggio, secondo me, positivo alla rosa e a tutto l'ambiente, ma anche all'ambiente esterno di quel che si vuole fare. Le idee sono molto chiare, però sono un filino da registrare".