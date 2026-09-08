Serie A, termina il terzo turno: vincono Cagliari e Lazio
Anche il terzo turno di Serie A Enilive è passato agli archivi. A concludere il programma, nella giornata di ieri, lunedì, due gare. Nel pomeriggio il Cagliari ha trovato la seconda vittoria in tre gare, in casa contro il Lecce: 1-0 il risultato finale grazie alla rete alla mezz'ora di gioco dell'ex rossonero Daniel Maldini. In serata ha sorriso un altro ex milanista come Gennaro Gattuso che ha rimontato l'Udinese in trasferta con la sua Lazio: 1-2 il punteggio con Frattesi e il neo acquisto Gudmundsson che ribaltano il vantaggio iniziale di Karlstrom.
SERIE A, I RISULTATI AGGIORNATI DELLA TERZA GIORNATA
VENERDÌ
ore 20.45, Genoa-Como 1-4
SABATO
ore 15, Fiorentina-Torino 1-2
ore 18, Inter-Napoli 3-2
ore 20.45, Roma-Atalanta 2-1
DOMENICA
ore 15, Parma-Monza 1-1
ore 15, Frosinone-Venezia 3-2
ore 18, Bologna-Sassuolo 2-2
ore 20.45, Juventus-Milan 1-1
LUNEDÌ
ore 18.30, Cagliari-Lecce 1-0
ore 20.45, Udinese-Lazio 1-2
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