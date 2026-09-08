Serie A, termina il terzo turno: vincono Cagliari e Lazio

Serie A, termina il terzo turno: vincono Cagliari e LazioMilanNews.it
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Oggi alle 07:12News
di Francesco Finulli
Si è concluso il terzo turno di Serie A Enilive con le vittorie di Cagliari e Lazio rispettivamente su Lecce e Udinese

Anche il terzo turno di Serie A Enilive è passato agli archivi. A concludere il programma, nella giornata di ieri, lunedì, due gare. Nel pomeriggio il Cagliari ha trovato la seconda vittoria in tre gare, in casa contro il Lecce: 1-0 il risultato finale grazie alla rete alla mezz'ora di gioco dell'ex rossonero Daniel Maldini. In serata ha sorriso un altro ex milanista come Gennaro Gattuso che ha rimontato l'Udinese in trasferta con la sua Lazio: 1-2 il punteggio con Frattesi e il neo acquisto Gudmundsson che ribaltano il vantaggio iniziale di Karlstrom.

SERIE A, I RISULTATI AGGIORNATI DELLA TERZA GIORNATA

VENERDÌ

ore 20.45, Genoa-Como 1-4

SABATO

ore 15, Fiorentina-Torino 1-2
ore 18, Inter-Napoli 3-2
ore 20.45, Roma-Atalanta 2-1

DOMENICA

ore 15, Parma-Monza 1-1
ore 15, Frosinone-Venezia 3-2
ore 18, Bologna-Sassuolo 2-2
ore 20.45, Juventus-Milan 1-1

LUNEDÌ

ore 18.30, Cagliari-Lecce 1-0
ore 20.45, Udinese-Lazio 1-2