La classifica di Serie A dopo tre giornate: Milan a -2 dalla vetta con Juve e Como
Dopo tre giornate del campionato di Serie A Enilive, rimangono solamente tre squadre a punteggio pieno: si tratta dell'Inter e delle due romane, Roma e Lazio. La sorpresa è sicuramente la formazione biancoceleste, specialmente dopo l'eliminazione in Coppa Italia una settimana prima dell'inizio del campionato per mano del Mantova, formazione di Serie B. La squadra di Gattuso, sabato prossimo alle ore 18 all'Olimpico, ospiterà il Milan che al momento è a quota 7 punti in compagnia di Como e Juventus. Benissimo Frosinone e Cagliari che inseguono a quota 6 al pari dell'Atalanta.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 9
Inter 9
Lazio 9
Como 7
Milan 7
Juventus 7
Frosinone 6
Atalanta 6
Cagliari 6
Udinese 4
Sassuolo 4
Napoli 3
Torino 3
Lecce 3
Parma 1
Monza 1
Bologna 1
Venezia 0
Genoa 0
Fiorentina 0
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