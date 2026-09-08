Milan, oggi Amorim ha concesso riposo: domani di nuovo a Milanello verso la Lazio

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Amorim ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra nella giornata di oggi: da domani si comincia a preparare la sfida contro la Lazio

Al rientro dalla seconda trasferta a Torino in pochi giorni, quest'oggi il Milan è sceso in campo per un allenamento di scarico a Milanello. Per la giornata di oggi, martedì 8 settembre, il tecnico Ruben Amorim ha concesso una giornata di riposo alla sua squadra. Possibilità di ricaricare le pile in vista di quello che sarà un trittico di gare molto importante da qui alla prima sosta della Nazionale: Lazio in trasferta, esordio in Europa League contro il Benfica a San Siro e infine la seconda gara di campionato in casa contro il Lecce.

Il programma settimanale del Milan prevede che la squadra, dopo il giorno odierno di riposo come da indicazioni di Amorim, torni ad allenarsi nella giornata di domani, mercoledì 9 settembre. Fino a venerdì, giorno di vigilia della gara all'Olimpico contro la Lazio, sono in programma sessioni di allenamento mattutine a Milanello. La partita si giocherà nella capitale alle ore 18 del sabato 12 settembre.