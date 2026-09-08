Oggi riparte la Champions League: il programma della prima giornata di League Phase

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Il calendario della prima giornata della League Phase di Champions League che ricomincia questa sera

È tornata la Champions League. Questa sera ricomincia il lungo cammino della coppa dalle grandi orecchie con quattro squadre italiane impegnate: Inter, Napoli, Roma e Como. Delusione, ma anche determinazione per tornare lì presto possibile, per le grandi escluse come il Milan e la Juventus. Da stasera a giovedì si gioca la prima giornata della League Phase di Champions: monopolio di tutta la settimana, mentre nella prossima accadrà lo stesso ma con l'Europa League e l'esordio del Milan contro il Benfica a San Siro.

CHAMPIONS LEAGUE, IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA DI LEAGUE PHASE

MARTEDÌ 8/9

ore 18.45, Club Brugge (BEL) - Aston Villa (ING)

ore 18.45, AEK Atene (GRE) - LASK Linz (AUS)

ore 21, Porto (POR) - Manchester City (ING)

ore 21, Real Madrid (SPA) - Inter (ITA)

ore 21, Borussia Dortmund (GER) - Villarreal (SPA)

ore 21, Lilla (FRA) - Betis Siviglia (SPA)

MERCOLEDÌ 9/9

ore 18.45, Barcellona (SPA) - Feyenoord (OLA)

ore 18.45, Stoccarda (GER) - Viking (NOR)

ore 21, Napoli (ITA) - Arsenal (ING)

ore 21, Liverpool (ING) - Atletico Madrid (SPA)

ore 21, PSG (FRA) - Slovan Bratislava (SVK)

ore 21, Sporting Club (POR) - Galatasaray (TUR)

GIOVEDÌ 10/9

ore 18.45, Fenerbahce (TUR) - Roma (ITA)

ore 18.45, PSV Eindhoven (OLA) - Shakhtar Donetsk (UCR)

ore 21, Bayern Monaco (GER) - Bodo Glimt (NOR)

ore 21, Slavia Praga (CZE) - Lens (FRA)

ore 21, Como (ITA) - RB Lipsia (GER)

ore 21, Manchester United (ING) - Sabah (AZE)