Il Milan in campo di nuovo sabato: nuova trasferta per i rossoneri
Dopo la gara dell'Allianz Stadium, il Milan scenderà in campo nuovamente sabato e lo farà ancora una volta in trasferta. I rossoneri di Ruben Amorim sono chiamati a giocare la terza gara fuori casa nelle prime quattro: l'avversario del prossimo turno sarà la Lazio del grande ex giocatore e allenatore Gennaro Gattuso. La sfida si giocherà all'Olimpico alle ore 18 e precederà il primo impegno stagionale in Europa League del Diavolo, mercoledì 16 alle 21 a San Siro contro il Benfica. Il turno numero quattro di campionato inizierà venerdì.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL QUARTO TURNO
VENERDÌ 11/9
ore 20.45, Venezia-Fiorentina
SABATO 12/9
ore 15, Genoa-Frosinone
ore 18, Lazio-Milan
ore 20.45, Atalanta-Cagliari
DOMENICA 13/9
ore 15, Lecce-Monza
ore 18, Napoli-Bologna
ore 20.45, Sassuolo-Juventus
LUNEDÌ 14/9
ore 18.30, Torino-Roma
ore 18.30, Como-Parma
ore 20.45, Inter-Udinese
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