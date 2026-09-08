Il Milan in campo di nuovo sabato: nuova trasferta per i rossoneri

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Il programma del prossimo turno di Serie A che comincerà venerdì 11 settembre e si concluderà lunedì 14

Dopo la gara dell'Allianz Stadium, il Milan scenderà in campo nuovamente sabato e lo farà ancora una volta in trasferta. I rossoneri di Ruben Amorim sono chiamati a giocare la terza gara fuori casa nelle prime quattro: l'avversario del prossimo turno sarà la Lazio del grande ex giocatore e allenatore Gennaro Gattuso. La sfida si giocherà all'Olimpico alle ore 18 e precederà il primo impegno stagionale in Europa League del Diavolo, mercoledì 16 alle 21 a San Siro contro il Benfica. Il turno numero quattro di campionato inizierà venerdì.

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL QUARTO TURNO

VENERDÌ 11/9

ore 20.45, Venezia-Fiorentina

SABATO 12/9

ore 15, Genoa-Frosinone

ore 18, Lazio-Milan

ore 20.45, Atalanta-Cagliari

DOMENICA 13/9

ore 15, Lecce-Monza

ore 18, Napoli-Bologna

ore 20.45, Sassuolo-Juventus

LUNEDÌ 14/9

ore 18.30, Torino-Roma

ore 18.30, Como-Parma

ore 20.45, Inter-Udinese