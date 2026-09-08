Clamoroso Avellino: trattativa avanza con James Rodriguez. Ha già parlato con il tecnico Nesta
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James Rodriguez, attualmente svincolato, è in trattativa avanzata con l'Avellino allenato dall'ex rossonero Alessandro Nesta
Clamorosa notizia di mercato che arriva dalla Spagna: secondo Marca, infatti, l'Avellino sarebbe in trattativa avanzata per portare James Rodriguez alla corte di Alessandro Nesta. Il colombiano, che è attualmente svincolato, sarebbe ad un passo dal club biancoverde che in questa stagione partecipa al campionato di Serie B.
L'ex Real Madrid ha già avuto dei contatti diretti anche con l'allenatore degli irpini, Nesta: l'ex difensore del Milan ha parlato con James Rodriguez per illustrargli il progetto e convincerlo ad accettare la destinazione. L'affare è in fase molto avanzata e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a brevissimo.
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