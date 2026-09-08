Gazzetta: "Gila, nessun problema. Pronto alla sfida da ex"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Gila, nessun problema. Pronto alla sfida da ex". Domenica contro la Juventus, Mario Gila è stato costretto ad abbandonare il campo nel finale del match: "Non sono ancora riuscito a finire una partita e questo mi dispiace. Qui ho sentito un fastidio al rotuleo" le sue parole nel post-partita. La preoccupazione in casa rossonera è durata però poco, tanto che ieri lo spagnolo non ha dovuto sottoporsi a nessun esame specifico e ha svolto regolarmente il lavoro di scarico con il resto dei giocatori che hanno giocato titolari contro i bianconeri.
L'allarme è subito rientrato e quindi sabato Gila sarà a disposizione di Ruben Amorim contro la sua ex squadra, la Lazio, che ieri ha battuto 2-1 in rimonta l'Udinese e ora è prima in classifica a punteggio pieno con Roma e Inter. "Sabato alle 18 Lazio-Milan? Ho tanta voglia di ritrovare i miei ex compagni. La Lazio ha tifosi bellissimi, sarà bello ritrovare le persone che ho conosciuto lì” le parole dopo la Juventus del difensore sbarcato questa estate a Milanello dalla Lazio.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan