Gazzetta: "Gila, nessun problema. Pronto alla sfida da ex"

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Allarme rientrato per Mario Gila, uscito nel finale del match conto la Juventus. Lo spagnolo ci sarà sabato contro la Lazio

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Gila, nessun problema. Pronto alla sfida da ex". Domenica contro la Juventus, Mario Gila è stato costretto ad abbandonare il campo nel finale del match: "Non sono ancora riuscito a finire una partita e questo mi dispiace. Qui ho sentito un fastidio al rotuleo" le sue parole nel post-partita. La preoccupazione in casa rossonera è durata però poco, tanto che ieri lo spagnolo non ha dovuto sottoporsi a nessun esame specifico e ha svolto regolarmente il lavoro di scarico con il resto dei giocatori che hanno giocato titolari contro i bianconeri.

L'allarme è subito rientrato e quindi sabato Gila sarà a disposizione di Ruben Amorim contro la sua ex squadra, la Lazio, che ieri ha battuto 2-1 in rimonta l'Udinese e ora è prima in classifica a punteggio pieno con Roma e Inter. "Sabato alle 18 Lazio-Milan? Ho tanta voglia di ritrovare i miei ex compagni. La Lazio ha tifosi bellissimi, sarà bello ritrovare le persone che ho conosciuto lì” le parole dopo la Juventus del difensore sbarcato questa estate a Milanello dalla Lazio.