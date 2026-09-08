Il Giornale titola: "I guai di Amorim: il suo Milan ancora non c'è"

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Il Giornale in edicola stamattina titola così: "I guai di Amorim: il suo Milan ancora non c'è". Il pareggio di domenica in casa della Juventus ha evidenziato dei passi indietro e che ci sono ancora tanti dubbi ancora da risolvere. Scrive il quotidiano: "La morale dell’1-1 di Torino allora è la seguente: è ancora lunga la strada per vedere un Milan targato Amorim così come sembra ancora indefinito lo schieramento della tre-quarti dove hanno influito i cambi. Infine c’è da segnalare la curiosa traiettoria di Pulisic, pupillo di Cardinale, tabellino di gol invidiabile ma rimasto sempre in panchina. È vero: con l’Europa League verrà il suo turno. Nel frattempo sono altri i ballottaggi da chiarire (Moreira-Chukwueze, Rabiot offensivo invece che in coppia con Modric, Cisse o Saelemaekers)".

Ruben Amorim, nel post-partita, è stato molto sincero e ha ammesso a DAZN che la squadra non meritava la vittoria: "Non meritavamo di vincere: se siamo onesti, penso che la Juventus non meritasse di perdere. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco, ma non siamo stati bravi con la palla. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo controllato la gara nel primo tempo ma poi, quando abbiamo iniziato a perdere molti palloni, abbiamo sofferto. Penso che non abbiamo giocato bene, ma lavoriamo insieme solo da due mesi. Abbiamo conquistato un punto. Ovviamente dobbiamo fare meglio, ma ci serve tempo. È stata una partita dura".