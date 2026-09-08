Costacurta esalta Modric: "Con il suo passo c’è sempre e prima degli altri. Un vero Professore"

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L'ex rossonero Alessandro Costacurta ha esaltato Luka Modric che riesce ancora a primeggiare in mezzo al campo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato così di Luka Modric: "Cosa gli auguro? Per quanto mi riguarda, che batta tutti i miei numeri. Compreso soprattutto quello di segnare una rete ogni 221 come ho fatto io... Se ripenso alla mia carriera il segreto è l’etica del lavoro imparata da Baresi, spaventosamente diretta verso la performance della domenica. E poi riposo, alimentazione, vita sana anche fuori dal campo".

Se Modric può ancora primeggiare? Non importa andare più veloce, importa capire prima. Lui col suo passo c’è sempre e prima degli altri. Un vero Professore. Musah mi piace, preferirei però vedere Jashari: senza la stessa aggressività, ma il Milan giocherebbe meglio. Poi capisco anche la funziona di Musah: raddoppia, recupera, con la squadra sbilanciata lui sa aiutare".