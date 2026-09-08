Cisse, che impatto!!! Amorim si coccola il suo gioiellino, ma predica calma e pazienza

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L'impatto di Alphadjo Cisse è stato devastante, con due gol nelle prime tre gare di A del Milan. Ruben Amorim è pazzo di lui

In poche settimane la vita di Alphadjo Cisse è cambiata totalmente: il suo addio in prestito per giocare con continuità e proseguire il suo percorso di crescita sembrava scontato e invece alla fine Ruben Amorim, convinto da quello che aveva visto in allenamento, ha deciso di tenerlo in rosa. E lui come ha ripagato la fiducia del portoghese? Con due gol a Torino e Juventus nelle prime tre giornate di campionato.

MILAN, CHE IMPATTO DI CISSE!!!

Come spiega questa mattina il Corriere dello Sport, Cisse ha avuto un impatto devastante con la Serie A e con il mondo Milan. Il trequartista italiano, preso a gennaio dal Catanzaro dove è rimasto poi in prestito fino a fine stagione, compirà 20 anni il prossimo 22 ottobre, ma in campo sta mettendo in mostra una personalità che non è certamente tipica nei ragazzi della sua età. Ruben Amorim è pazzo di lui e non lo ha mai nascosto in queste settimame, ma predica calma e pazienza perchè Cisse è ancora molto giovane e deve capire che non ha ancora fatto nulla, anzi deve continuare a lavorare, a crescere, a migliorare e a maturare.

MILAN, AMORIM PREDICA CALMA E PAZIENZA SU CISSE

Dopo il match contro la Juventus, il tecnico portoghese è stato molto chiaro ai microfoni di DAZN: "Sono davvero felice per tutti i giocatori, ma voglio essere cauto con i nostri giovani, perché al giorno d'oggi nel calcio si tende a ingigantire i giocatori troppo presto. Non dobbiamo dimenticare che è un ragazzo giovane all'inizio della sua carriera. Penso che debba continuare ad allenarsi molto bene. Ovviamente sono davvero contento per Cisse, perché a tutti piace vedere un ragazzo giovane fare bene, specialmente un ragazzo italiano. Quindi è un bel momento, ma ripeto, guardo Cisse e penso che possa fare ancora molto meglio. Vale lo stesso per gli altri giocatori. Ho detto che amo Cisse ma amo tutti i miei giocatori e sono davvero soddisfatto di tutti gli allenamenti e di tutte le partite che hanno fatto. Oggi non è stata la giornata perfetta, ma a volte pretendiamo troppo e io pretendo molto dai nostri giocatori".