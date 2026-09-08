MN - Cisse in Nazionale maggiore? Mancini e Ranieri lo osservano, ma dovrebbero lasciarlo a Baldini in U21
Alphadjo Cisse è la grande sorpresa dell'inizio di stagione del Milan con un gol all'esordio in Serie A con il Diavolo contro il Torino e poi la rete di domenica in casa della Juventus. Il giovane trequartista rossonero ha attirato l'attenzione anche del ct dell'Italia, Roberto Mancini, che lo sta osservando con grande attenzione insieme al dt Claudio Ranieri.
In molti chiedono la sua convocazione in Nazionale maggiore già per le prossime quattro gare di Nations League in programma tra fine settembre ed inizio ottobre contro Belgio, Tuchia, Francia e ancora Turchia, ma, secondo quanto appreso da Milannws.it, il giocatore dovrebbe essere lasciato all'Under 21 di Silvio Baldini per le partite valide per le qualifiazioni agl Europei di categoria contro Armenia e Polonia.
di Pietro Mazzara
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