Amorim vuole un Milan dominante? Ordine: "Contro la Juve ha ricordato quello di Allegri che forse, nel finale, sarebbe riuscito a difendere meglio"

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Il giornalista Franco Ordine ha commentato la prestazione non certo esaltante del Milan contro la Juventus

Sulle pagine odierne de Il Giornale, Franco Ordine ha commentato così la prestazione non positiva del Milan contro la Juventus: "La prima schietta analisi della notte è arrivata da Amorim: 'No, non mi è piaciuto il Milan!'. Verissimo. A dirla tutta rispetto alle due precedenti sfide c’è stato persino qualche passo indietro, nella mentalità, nel piano partita e nello sviluppo del gioco. Ne ha fatto le spese, tra gli altri, il triste e solitario Ramos che non ha avuto neanche una giocata dedicata al suo ruolo e alla sua posizione. Questa confessione pubblica del tecnico certifica la difficoltà nel traghettare il Milan verso la nuova sponda del famoso gioco «dominante», definizione che può diventare una trappola infernale se ripetuta all’infinito dimenticando che la cifra tecnica collettiva non è tale da promettere chissà quali traguardi ambiziosi.

Il Milan visto contro la Juve ha più ricordato quello di Allegri che forse, nel finale, sarebbe riuscito a difendere meglio sull’ultimo pallone scaraventato in area da Koopmeiners, totalmente libero, deviato in gol da Gatti. Altra riflessione: il Milan ha preso gol appena è uscito Gila. Forse bisogna aggiungere che non è un caso visto il rendimento dell’ex laziale (con lui De Winter ha fatto un figurone su Kolo Muani)".