Franco Baresi celebrato anche in Germania. 11Freunde: "Il più grande libero italiano di tutti i tempi. Un immortale"
Oltre un mese dopo la sua scomparsa, Franco Baresi viene ancora ricordato ed esaltato anche fuori dall'Italia
E' passato più di un mese dalla scomparsa di Franco Baresi, storico ex capitano del Milan che ci ha lasciato lo scorso 31 luglio dopo un lunga malattia, ma c'è ancora chi lo celebra, anche fuori dall'Italia. In Germania, per esempio, 11 Freunde gli ha dedicato l'ultima copertina con questo titolo: "L'ultimo della sua specie. Buon viaggio, Franco Baresi!".
Baresi viene definito "il più grande libero italiano di tutti i tempi" dalla rivista sportiva tedesca che poi aggiunge: "Come direttore d'orchestra del Milan, Franco Baresi ha rivoluzionato il calcio. Il destino, tuttavia, ha riservato un colpo crudele al più grande libero italiano di tutti i tempi. Ricordi di un immortale".
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