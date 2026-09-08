Chukwueze-assist: perchè il nigeriano può essere la sorpresa offensiva di Amorim

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Non è stata una bella partita quella giocata dal Milan di Amorim contro la Juventus. Un pareggio che probabilmente sta anche stretto ai bianconeri, più capaci a essere pericolosi per gran parte della partita. Nel primo tempo il Milan non ha mai concluso in porta, trovando poi la rete negli restanti ultimi 20 minuti di gara con Cisse. Per il fantasista italiano l'impatto in Prima Squadra è stato incredibile. Personalità, tranquillità palla al piede e già la seconda rete, sempre a Torino dopo quella messa a segno alla prima giornata contro i granata di Abate.

CHUKWUEZE JOLLY DI QUALITA'

Un altro giocatore ad aver fatto sicuramente una bella figura contro la Juventus è stato Samuel Chukwueze. Il nigeriano, subentrato al 60' al posto di Diego Moreira, è stato decisivo con l'assist per Cisse. Per lui, è il secondo assist stagionale dopo quello messo a segno per Rabiot contro il Torino. L'ex esterno del Villareal potrà essere sicuramente un'arma in più, in caso, anche a partita in corso.