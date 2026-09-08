Calciomercato Il Benfica ha provato a prendere Estupinan a fine mercato, no di Amorim. Il retroscena dal Portogallo

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Secondo quanto scrive Record, negli ultimi giorni di mercato il Benfica ha fatto dei tentativi per Estupinan, ma Amorim ha bloccato la sua partenza

Durante l'ultimo mercato estivo che si è chiuso da pochi giorni, Pervis Estupinan è stato al centro di tante voci di mercato. In particolare si è parlato a lungo dell'Aston Villa che sembrava ad un passo da prenderlo dal Milan a metà luglio, ma Ruben Amorim bloccò la sua partenza in quanto voleva valutarlo durante la tournée estiva prima di dare il via libera alla sua partenza.

RETROSCENA ESTUPINAN: LO VOLEVA ANCHE IL BENFICA, NO DI AMORIM

Ma dal Portogallo arriva un retroscena sull'esterno sudamericano che durante l'estate non è stato cercato solo dal club inglese, ma anche dal Benfica. Lo riferisce Record che spiega che soprattutto nelle ultime settimane di agosto la dirigenza dei portoghesi ha fatto diversi tentativi per portarlo a Lisbona, ma anche in questo caso è arrivato il no di Amorim che non ha voluto lasciar partire Estupinan in quanto lo ritiene importante nel suo progetto tecnico. Davanti al muro dell'allenatore del Milan, il club di Manuel Rui Costa ha dovuto cambiare obiettivo per la fascia sinistra e poco prima del gong ha chiuso per l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Souffian El Karouani dall'Al-Qadisiya.

DA PARTENTE A TITOLARE: LA NUOVA VITA DI ESTUPINAN AL MILAN

Nonostante inizialmente fosse stato inserito nella lista dei partenti dopo una prima stagione in rossonero piuttosto deludente (da ricordare solo il gol vittoria nel derby di ritorno di campionato), Amorim lo ha allenato per alcune settimane e alla fine ha deciso di bloccare la sua partenza perchè lo ritiene un elemento utile per il suo progetto tecnico. A conferma di questo, l'ex Brighton è sceso in campo da titolare in due delle tre partite ufficiali giocate finora dal Milan, vale a dire quelle contro Torino e Juventus.