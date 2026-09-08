Letizia: "Non si vedeva l'ora di mettere sotto processo il Milan. Ma ci sono un paio di cose su cui discutere"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando l'inizio di stagione del Milan di Amorim.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando l'inizio di stagione del Milan di Amorim: "Evidentemente non si vedeva l'ora di mettere sotto processo il Milan, di attaccarlo, di fare quelli che hanno ragione, quelli che l'avevano detto, eccetera eccetera. Perché? Per un pareggio a Torino. Se un mese fa ci avessero detto 'dopo tre partite Milan 7 punti', penso che in tanti avrebbero messo la firma.

È chiaro che la prestazione non è stata buona. È chiaro che a Roma questo Milan dovrà riprendersi qualcosa a livello di considerazione, di proposta di gioco, di sicurezza e anche di qualche certezza in più nell'undici, nelle scelte e nei cambi. Però non è tutto da buttare, fidatevi: non è tutto da buttare. Non lasciate spazio alle tragedie, tutt'altro. Per quanto mi riguarda non è assolutamente il momento delle tragedie, seppure ci siano oggettivamente un paio di cose di cui dobbiamo discutere e che possono diventare preoccupanti se dovessero rimanere confermate. Una su tutte è la tenuta fisica, ancora un po' deficitaria, e l'altra è la posizione di alcuni giocatori sul campo, dato che ancora Amorim non è riuscito a definire una formazione tipo titolare anche per via di alcuni giocatori che non sono ancora al meglio".