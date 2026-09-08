Legrottaglie: "La solidità del Milan, come squadra, mi ha già convinto. Deve registrare qualcosa davanti"

vedi letture

Nicola Legrottaglie, ex calciatore, si è così espresso alla radio di Tuttomercatoweb.com per parlare di Juventus-Milan.

Nicola Legrottaglie, ex calciatore, si è così espresso alla radio di Tuttomercatoweb.com per parlare di Juve-Milan: "Mi hanno convinto la solidità del Milan, come squadra, che ha una struttura ben delineata. Deve registrare ancora qualcosa davanti. Nella Juve la grande solidità difensiva. ha trovato finalmente due centrali di grande livello, da cui partire per costruirci sopra. Ma ancora devono registrare anche lì l'attacco".

Chi ha impressionato di più tra Inter e Roma? "L'Inter è una conferma, ogni anno diventa più forte, ha una struttura solida e aggiunge ogni anno qualità. La Roma anche lei è cresciuta tanto, grazie a Malen soprattutto, è completa come rosa quest'anno. Lunico dubbio è il ritmo, tenerlo tutto l'anno è difficile".

Milan e Juve distanti da loro? "La Juve è molto solida. Oggi quando salti la linea di pressione devi giocare nell'area loro. Servono soluzioni d'attacco che fanno la differenza. Spalletti credo abbia le idee chiare, Nico Gonzalez è molto fastidioso in questa posizione. Il problema è che Kolo Muani, che attacca lo spazio, ne ha troppo poco per mettersi in risalto. Serve capire come sviluppare il gioco lì davanti".

Conte con la rosa della Juve per cosa lotterebbe? "Non c'è una regola nel calcio. Potrebbe vincere come no. Dipende da molte cose, per me quest'anno la Juve farà di più di quanto pensano in tanti. Spalletti è bravo, credo che porterà la macchina al massimo, poi vedremo cosa vorrà dire fare il massimo".