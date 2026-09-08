Ravezzani: “Invece che Milan dominante è stato un Milan dominato, prestazione dei rossoneri triste”

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Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani analizza la partita tra Juventus e Milan e esterna il suo pensiero in merito alla prestazione dei rossoneri.

Nel suo canale YouTube, Fabio Ravezzani ha analizzato il posticipo di domenica sera tra Juventus e Milan, terminato 1-1 grazie ai gol di Cisse e Gatti. Questo il suo pensiero in merito alla partita dei rossoneri.

"C'è qualcosa che non va tutto sommato nel Milan contro la Juventus. Poi naturalmente diamo tutto il tempo ad Ruben Amorim di correggersi, però insomma Amorim si era presentato dicendo che voleva una squadra dominante e il Milan invece è stato dominato. Amorim e Cardinale, che era in tribuna, avevano detto che si sarebbe visto un Milan spettacolare. Il Milan è stato molto triste e c'è questa statistica dei gol attesi che è particolarmente inquietante, cioè il Milan pareggia 1-1, ma i gol attesi, voi sapete che l'algoritmo in base al quale si calcano calcolano le occasioni da gol e dà un po' una sintesi di tutta la partita, i gol attese dal Milan sono stati 0,09, cioè il Milan fa una vittoria con un tiro in porta, un tiro respinto, un tiro fuori".